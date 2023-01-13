Gaziantep’te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren’in katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısının cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenildi.

Gaziantep’te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren’in katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısının cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenildi.

Gaziantep’te boş arazide ölü bulunan Egemen Dağdeviren’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan S.K., K.K. ve Y.T. isimli 3 zanlı adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden olayın katil zanlısı olduğu belirlenen S.K. isimli şahıs tutuklandı. K.K. ve Y.T. isimli diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlemiş

Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan katil zanlısı S.K. isimli şahsın, ifadesinde, Egemen Dağdeviren’i alacak verecek meselesi nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.