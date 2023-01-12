Gaziantep’te boş arazide vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmiş halde ölü bulunan Egemen Dağdeviren’in cenazesi, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlılarını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep’te boş arazide vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmiş halde ölü bulunan Egemen Dağdeviren’in cenazesi, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cinayet zanlılarını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park’ı yakınlarındaki boş arazide meydana gelmişti. İddiaya göre, boş arazide yerde hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmuş olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Egemen Dağdeviren isimli şahsın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Cenaze aileye teslim edildi

Boş arazide öldürülen Egemen Dağdeviren’in cansız bedeni, öğle saatlerine doğru Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Nizip ilçesi kırsal Öncüler Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Soruşturma derinleştirildi

Öte yandan, inşaatlarda fayans ustası olarak çalıştığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Egemen Dağdeviren’in neden öldürüldüğü bilinmezken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından katil zanlısı yada zanlılarını yakalamak için başlattığı çalışmaların derinleştirildiği öğrenildi.