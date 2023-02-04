Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan poşetten 242 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boş arazide bulunan poşetten 242 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Yeni Mahallesi’nde boş arazide bulunan şüpheli paket içerisinde yaptığı aramada 242 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin yapılan araştırma sonucunda paketi bırakanın M.S. olduğu tespit edildi.

M.S. adlı şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.