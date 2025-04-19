Adana’da döküm alanına götürülmesi gerekirken yerleşim yerlerine yakın boş araziye getirilerek yakılan çöpler, çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesi İlim Yolu Bulvarı kenarındaki boş arazi adeta çöp dökme noktası oldu. Bazı kişilerin bölgeye zaman zaman çöp getirip dökmesi sonrasında ateşe vermesi dikkat çekti. Çevreye ve halk sağlığına zarar veren durumun sık sık tekrarlandığı ileri sürüldü. Sürekli benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirten çevre sakinleri, ilgililerin tedbir almasını istedi.