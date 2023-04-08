Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 27. haftasında evinde karşılaştığı Union Berlin’i 2-1 mağlup etti.

Bundesliga’nın 27. haftasında Borussia Dormund ile Union Berlin, Signal Iduna Park’ta karşı karşıya geldi. Dortmund, müsabakanın 28. dakikasında golcüsü Donyell Malen ile bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Union Berlin, Kevin Behrens’in 61. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin 79. dakikasında Dortmund’da sahneye Youssoufa Moukoko çıktı ve 2-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Dortmund bu sonuçla 18. galibiyetini alırken, puanını da 56’ya çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Union Berlin ise ligde 51. puanla 3. sırada kaldı.

Borussia Dortmund önümüzdeki hafta deplasmanda Stuttgart ile karşılaşacak, Union Berlin ise Bochum’u konuk edecek.