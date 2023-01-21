İSTANBUL (İHA) – Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri turnelerle dikkat çeken Borusan Quartet müzisyen grubu, 2 Şubatta Grand Pera Emek Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor.

İSTANBUL (İHA) – Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri turnelerle dikkat çeken Borusan Quartet müzisyen grubu, 2 Şubatta Grand Pera Emek Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşuyor.

En önemli oda müziği toplulukları arasında yer alan Borusan Quartet, 2 Şubat Perşembe günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Saat 20.00’de başlayacak konserin biletleri kültür, sanat, eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesini sağlayan Biletinial üzerinden satışa sunuldu. Borusan Quartet, yurt dışında Avusturya, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Cezayir, Hollanda, Sırbistan, Katar, Beyaz Rusya, Portekiz, Ürdün, İsviçre, Tanzanya, Yunanistan, ABD, Barbados, Japonya, Slovenya, İngiltere, Saint Vincent ve Grenadinler’de konserler verdi. Borusan Quartet ayrıca Rheingau, Schleswig-Holstein, Merano, Mozart, Napfilon, Bodensee, West Cork, Europalia, Mersin, Bodrum, İstanbul ve Ankara Müzik Festivallerinde de hayranlarıyla buluştu.