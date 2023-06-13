Eskişehir Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi’ndeki Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesinde mezuniyet sevinci yaşandı.

Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 11 öğrenci ve Kırka Şehit Halil Kara Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim 13 öğrencinin mezuniyet törenleri okul yerleşkesinde gerçekleştirildi. Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Fatma Güntülü Ceylan’ın açılış konuşması ile başlayan tören, okul birincileri Yiğit Çörez ve Kibriya Şimşek’in okul mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktılar. Kesilen pasta sonrası da kep atma töreninden sonra hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

2021 yılında, bölgede faaliyet gösteren Enerji Bakanlığına bağlı Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından, bölgenin iş gücü açısından mesleki yeterliliğinin karşılanmasına destek olmasına yönelik adımla kurulan Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ikinci mezunlarını vermesi, bölgeye ayrı bir güç olarak yorumlandı.