Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik suçların engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Onix’in tepki verdiği bir araçta yapılan aramada, 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan boruların içerisine gizlenmiş halde 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi.

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