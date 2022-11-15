Sungurlu Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına dağıtılmak üzere 527 adet eşofman takımı hediye etti.

Sungurlu Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına dağıtılmak üzere 527 adet eşofman takımı hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Sungurlu Ticaret Borsası’na gönderilen 100 bin TL tutarındaki eğitim yardımından, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi’ye önceden tespit edilmiş olan ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına dağıtılmak üzere 527 adet eşofman takımı teslim edildi.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Sungurlu Ticaret Borsası olarak her zaman eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vereceklerini ve ayrıca eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti.