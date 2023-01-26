Pay senedi yatırımcısı 2022 yılında yüzde 61 artarak 3,8 milyon olurken portföy değeri ise yüzde 171 yükselerek 6,2 trilyon liraya ulaştı.

Pay senedi yatırımcısı 2022 yılında yüzde 61 artarak 3,8 milyon olurken portföy değeri ise yüzde 171 yükselerek 6,2 trilyon liraya ulaştı.

Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) Borsa İstanbul’da rekorların yılı 2022 yılı verilerini derledi. Buna göre pay piyasalarında 2022 yılında yatırımcı sayısı 3 milyon 794 bin 409 olurken, portföy değeri 6,2 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcı sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla sene başına göre 1 milyon 429 bin 873 kişi arttı. Bu artışlar yüzdesel olarak yatırımcı sayısında yüzde 61, portföy değerinde ise yüzde 171 olarak dikkat çekti.

Rekorlarla geçen 2022 yılında toplam menkul kıymet değeri 7,44 trilyon lira olarak gerçekleşti. Aynı yılda 1 milyon 471 bin 556 yeni hesap açıldı. Bu yılda bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 671 bin 617 oldu.

Geçtiğimiz sene halka arz performansları da olumlu seyretti. 2022 yılında 40 şirket halka arz edildi. Halka arzlardan 19,3 milyar lira toplandı. 31 Aralık 2022 itibarıyla halka arzlara 8,7 milyon yatırımcı katıldı.