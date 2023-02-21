Borsanın güncel durumunu değerlendiren ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş, “Borsada kısa vadeli beklentiler, geçen yılki gibi hızlı bir yükseliş ivmesini destekleyecek kadar kuvvetli değil. Ancak mevcut şartlarda 4200-4400 bandının aşağı kırılmasını gerektiren olumsuz bir durum da gözükmüyor. Bu sebeple kısa vadede 4200-5800 gibi geniş bir aralıkta bekle-gör dönemi geçireceğiz gibi görünüyor” dedi.

Borsanın güncel durumunu değerlendiren ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş, “Borsada kısa vadeli beklentiler, geçen yılki gibi hızlı bir yükseliş ivmesini destekleyecek kadar kuvvetli değil. Ancak mevcut şartlarda 4200-4400 bandının aşağı kırılmasını gerektiren olumsuz bir durum da gözükmüyor. Bu sebeple kısa vadede 4200-5800 gibi geniş bir aralıkta bekle-gör dönemi geçireceğiz gibi görünüyor” dedi.

3 Ocak’ta 5704,82 ile zirve yapan endeks, risk iştahının azalması ile birlikte kâr realizasyonu dönemine girdi. Seçim beklentisi ile başlayan 2023’e, yaşanan deprem felaketi de damga vurdu. Bu süreçte endeks, 4500 seviyesinin de altını test etti. Deprem sonrası bir takım tedbirlerin devreye girmesi ve beklentili sektörlerin hareketlenmesiyle birlikte endeks tekrar 5000 puanın üzerine çıksa da, (20 Şubat kapanışına göre) zirvesinin hala yüzde 10,80 gerisinde bulunuyor. Endeksi taşıyan beklentili sektör hisselerinde ise tarihi yüksek seviyeler görülüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Barış Eniş, “Endeks bazında yüzde 196 gibi olağanüstü performans gösterilen 2022’nin ardından, borsada kâr realizasyonları aslında normal karşılanmalı. Bunun için bazı şartların oluşması gerekiyordu, 2023’te bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. ABD Merkez Bankası’nın faiz hadlerinde zirveye yaklaşmış olması beklentileri ile birlikte, altın ve kriptolarda bir kıpırdanma gözlemleniyor. İçeride de faizlerde yukarı yönlü hareket yaşanıyor. Geçen yıl rakipsiz olan borsanın yanına; bu yıl altın, kriptolar ve mevduat, bir alternatif olarak geldi” dedi.

“Orta-uzun vadeli bakılmalı”

Borsa için orta ve uzun vadede beklentilerinin ‘pozitif’ olduğunu vurgulayan Barış Eniş, “Burada daha kısa vade diyeceğimiz 3-6 aylık süreci atlatıp, bazı belirsizliklerin netleşmesini bekleyeceğiz. Bu anlamda içeride en önemli gündem maddesi seçimlerdi. Şimdi buna deprem felaketi eklendi. Yatırımcılar da güvenli liman diyebileceğimiz altın, mevduat ve KKM tarafına bir miktar kaymaya başladı. Borsada kısa vadeli beklentiler, geçen yılki gibi hızlı bir yükseliş ivmesini destekleyecek kadar kuvvetli değil. Ancak mevcut şartlarda 4200-4400 bandının aşağı kırılmasını gerektiren olumsuz bir durum da gözükmüyor. Bu sebeple kısa vadede 4200-5800 gibi geniş bir aralıkta bekle-gör dönemi geçireceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.

Hangi sektörler öne çıkacak?

Borsanın bekle-gör döneminde yatırımcılara orta ve uzun vadeli fırsatlar sunabileceğini ifade eden Barış Eniş, sözlerini şöyle tamamladı: “Endekste 5704 zirvesinden itibaren yaşanan gerileme sırasında; birçok sektör ve hissede piyasa çarpanları ve değerleme bakımından fırsat diyebileceğimiz seviyelere yaklaşıldığını görebiliyoruz. Kârlılığı sermayesinden oldukça yüksek şirketlerden ‘yüksek oranda bedelsiz sermaye artırımı’ haberleri geliyor. Öte yandan birçok hissede geri alımlar yaşanıyor. Deprem yaraları hızla sarılıyor. Bu süreçte öne çıkabilecek ilk sektörlerde hareketlilik başladı zaten. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla birlikte; çimento ve demir-çelik sektörüne, sınai, havacılık, gıda, perakende, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinin dahil olabileceğini söyleyebiliriz. Endekste, 4800-4600 bandına yaklaşıldıkça tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Bu bölgeyi, mevcut şartlar altında orta-uzun vadeli portföyler için, kademeli şekilde ağırlık artırılabilecek seviyeler olarak görüyoruz. Yine kısa vadeli olarak baktığımızda; mart ayında MSCI ve FTSE endeks değişimleri ile birlikte, bu fonlardan gelecek para girişi de piyasaya moral olacaktır.”