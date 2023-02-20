Borsa İstanbul’da deprem sonrası sert düşüşün ardından 8 Şubat’ta işlemler durdurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul tarafından alınan tedbirlerle BIST 100 Endeksi, 15 Şubat’ta yüzde 5,86’lık artışla 4.769 puanla açılmıştı.

Yozgat’ta depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Yozgat’ta depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Borsada yükseliş devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,49’lık artışla 5.051 puandan başlayan BIST 100 endeksi, yukarı yönünü güçlendirdi. Endeks yüzde 2,1 artışla 5.133 puandan işlem görüyor.

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