İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden Aydın Ticaret Borsası yönetimi, sezonun ilk yaş incirini takdim etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i, Aydın Ticaret Borsası’nın faaliyetleri ve projeleri konusunda bilgilendirdi. Ziyaret sırasında Aydın ili ve Ege Bölgesi’ndeki tarımsal üretimin mevcut durumu hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kentlerin gelişmesinde ve toplumun sorunlarına ortak akıl ile çözüm üretilmesinde mesleki kuruluşların rolünün önemli olduğunu belirterek Türkiye’ye yatırım, üretim ve ihracat yapmak, katma değer sağlamak adına ortak projelerde yer almaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası tarafından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e sezonun ilk yaş incirini takdim edildi.