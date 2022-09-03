Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'Borsa Kralı' lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Canlı yayında kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 'Borsa Kralı' lakaplı iş adamı Nasrullah Ayan (64), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Özel bir kanalda katıldığı programda canlı yayın sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ayan, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayan için bugün Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iş adamları ve Ayan'ın yakınları katıldı.

Cami imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ayan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.