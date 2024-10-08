Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin düzenlediği ve Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen 8. Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul’da yapılan ‘Gong Töreni’ ile başladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Yatırımcı Haftası (World Investor Week-WIW) 7 Ekim 2024’te Borsa İstanbul’da gerçekleşen Gong Töreni ile başladı. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 100’den fazla ülkede Ekim ayı içinde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, Türkiye’de 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde bir dizi panel ve etkinliklerle kutlanacak.

Borsa İstanbul’da gerçekleşen Gong Töreni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Ergun Korkmaz, ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ev sahipliğinde yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü tarafından organize edilen ve her yıl tüm dünyada kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’nın Borsa İstanbul’da gerçekleşen Gong Töreni’nde konuştu. Bu yıl sekizincisinin yapılacağı Dünya Yatırımcı Haftası’nda reel sektör şirketleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik panellerin olacağını bu yılın ana temalarının da finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli yatırım araçları olduğunu söyledi.

“2024, KURUMUMUZUN FİNANSAL OKURYAZARLIKTA ATAK YILI OLDU”

Sermaye piyasalarının bütününde işlem yapan yatırımcı sayısının 12 milyona ulaştığına dikkat çeken Gönül, “Bu rakam, nüfusumuzun yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Bir başka ifade ile sermaye piyasamızdaki faaliyetler ülkemizde tüm hanelerin ilgisine mazhar hale gelmiştir. Artan yatırımcı ilgisi nedeniyle son yıllardaki uğraş konularımızın başında finansal okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın tüm ülkemiz çapında yaygınlaştırılması gelmektedir. Kurulumuz açısından da 2024 yılı finansal okuryazarlık konusunda atağa geçtiğimiz bir yıl oldu. 22 Mayıs tarihinde Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Hemen arkasından finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması için Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, TOBB ve çeşitli STK’larla protokoller imzalanmıştır. Protokollerin yanı sıra, İstanbul Finans Merkezinde sermaye piyasalarına yönelik eğitim verecek olan teknik bir Finansal Lisenin kurulmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Kurulumuz bünyesinde Üniversite öğrencilerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi sertifikalı sermaye piyasası eğitimlerimizle ülkemizin finansal okur yazlığına katkı sağlamaya devam ediyoruz, bu eğitimlerle 15.000 üzerinde öğrencimizi sertifika dağıttık. Bu vesile ile bu yatırımcı haftasına katılan öğrencilerimizi senede iki kere tekrarlanan eğitim seminerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.