İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,53 azaldı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 3.148,82 seviyesini görerek rekor tazeledi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazandı. Endeks 1,83 puan artışla 3.123,35 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.

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