Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,65’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 83,22 puanlık azalışla 4.962,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,37, holding endeksi 1,90 değer kaybetti.

ATO Başkanı Baran: “EYT’de kıdem tazminatları için işverene uygun koşullu ve uzun vadeli kredi desteği önemli”

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