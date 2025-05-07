Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri ve El Sanatları Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi Büyükpark’ta Kızlar başladı. Organizasyon 9 Mayıs’a kadar devam edecek.İZMİR (İGFA) - Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ile el sanatları kursiyerlerinin el emeği ürünleri Bornovalıların beğenisine sunuldu.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın El Sanatları Yıl Sonu Sergisi, Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri kapsamında Büyükpark’ta Kızlar Kahvesi önünde başladı. Etkinlikte, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar ile el sanatları kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri yer aldı. Takıdan çantaya, aksesuardan kıyafete kadar birçok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadın emeğinin, toplumun kalkınmasında ve dayanışma ruhunun güçlenmesinde en temel unsurlardan biri olduğunu belirterek, “El emeğiyle, yaratıcılıkla ve sabırla üretilmiş bu özel ürünler, hem ekonomik hem kültürel anlamda büyük bir değer taşıyor. Bornova Belediyesi olarak kadınların üretimde daha görünür olması, güçlenmesi ve sosyal hayata daha fazla katılması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.

9 MAYIS’A KADAR AÇIK

Büyük ilgi gören sergi, 9 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. El emeğiyle hazırlanan rengarenk ürünler, Anneler Günü hediyesi arayanlar için hem anlamlı hem de özgün seçenekler sunuyor.