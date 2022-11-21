İzmir Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış kentin bazı noktalarında su birikintisi oluştururken, Bornova ilçesinde geçtiğimiz aylarda su baskının olduğu noktada yine aynı görüntüler meydana getirdi. Oluşan su birikintisi park halindeki aracı sürüklerken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış kentin bazı noktalarında su birikintisi oluştururken, Bornova ilçesinde geçtiğimiz aylarda su baskının olduğu noktada yine aynı görüntüler meydana getirdi. Oluşan su birikintisi park halindeki aracı sürüklerken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir’in bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle yer yer su birikintileri meydana geldi. Kentin farklı ilçelerinde cadde ve sokaklar, kısa sürede etkili olan sağanak ile göle döndü. Bornova ilçesinde kanalizasyonlarda taşma meydana geldi, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Yine benzer görüntüler

Geçtiğimiz Ağustos ayında sağanak yağışın etkisiyle su birikintilerinin olduğu Bornova Pınarbaşı’nda yine iş yerlerini su bastı. Dakikalar içerisinde iş yerlerinin içi suyla dolan esnaf, suyu tahliye etmekle uğraşırken, sokakta park halindeki bir otomobil de sürüklenerek öndeki bir araca çarptı. Otomobilin sürüklendiği ve iş yerlerinin suyla dolduğu anlar, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Öte yandan aynı mahalle ve aynı sokakta yaklaşık 3 ay arayla benzer görüntülerin meydana gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Biriken yağmur sularının sürüklediği aracın sahibi İbrahim İlhan, "Buranın alt yapısının acilen düzeltilmesi lazım. Araç yağmur sularının etkisiyle sürüklenmiş. El freni de çekili halde olmasına rağmen sürüklenerek öndeki araca vuruyor. Geçen yağmurda da böyle olmuştu; yine iş yerlerini su bastı. Buraya yetkililerin acilen çözüm bulması gerekiyor" açıklamasında bulundu. Çalıştığı berber dükkanında suları tahliye eden Hüseyin Sütcü ise, "Rezillikten başka bir şey değil. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. Rögarların temizlenmesi gerekiyor. Burası Pınar Caddesi ve her yağmurda esnaf olarak bu derdi çekiyoruz" açıklamasında bulundu.