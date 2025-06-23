İzmir Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için sabaha karşı fırın denetimlerini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katılımıyla gerçekleştirilen son denetimlerde, Altındağ’ın Çamkule, Merkez ve Zafer Mahalleleri ile Yeşilova ve Karacaoğlan bölgelerindeki fırınlar mercek altına alındı.

10 FIRIN SABAH 04.00’TE DENETLENDİ

Bornova Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlükleri ile gıda mühendisi eşliğinde sabaha karşı saat 04.00’te başlayan denetimlerde toplam 10 fırın incelendi. Üretim koşulları, ruhsat durumları ve ekmek gramajlarının titizlikle kontrol edildiği denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı. Hijyen kurallarına aykırı durumlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi.

BAŞKAN EŞKİ: “DENETİME ARA YOK”

Denetimlere doğrudan katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fırın denetimlerimize tekrardan başladık. Bir kereye mahsus yapılmış bir şey değildi. Kontroller Sürekli devam edecek. Altındağ Çamkule, Merkez ve Zafer Mahalleleri ile Yeşilova'da ve Karacaoğlan'da denetimler yaptık. Maalesef %60 oranında bir hijyen problemiyle karşı karşıyayız. Finalde en son kontrol ettiğimiz esnaf ablamız Memduha Şahin’in işletmesini son derece temiz tutmuş olduğunu gördük ve mutlu olduk. Kendisini tebrik ediyoruz.

Tüm esnaflarımız böyle oluncaya kadar denetimlerimiz sürecek. Ruhsat, zabıta müdürlerimiz ve gıda mühendisi arkadaşımızla beraber Bornova'daki vatandaşlarımızın gıda güvenliğine ulaşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

ARALIK’TAN BU YANA 133 FIRIN DENETLENDİ

Bornova Belediyesi, Aralık 2024’te başlattığı denetim atağında bugüne kadar ilçe genelinde toplam 133 fırını denetledi. Tüm denetimlerde sahada bizzat yer alan Başkan Eşki, sağlıklı ve hijyenik üretimin kamu sağlığı açısından hayati önemde olduğuna vurgu yapıyor.