İzmir'de Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliği, İzmir Soroptimist Kulübü’nün desteğiyle İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu düzenliyorİZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 300 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kalfalık belgesi alarak meslek sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Son kayıt tarihi 11 Şubat 2025 olan kurs için mülakatlar 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Hafta içi her gün düzenlenecek kurs, 08.00-12.00 ve 12.30-17.30 saatleri arasında iki grup halinde gerçekleşecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kursun meslek edinmek isteyenlere önemli bir fırsat sunduğunu belirterek,"Bornova Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin en önemli unsurlarından birinin istihdam olanakları yaratmak olduğuna inanıyoruz. Pastacılık ve ekmekçilik, her zaman ihtiyaç duyulan meslekler arasında yer alıyor. Bu kursla, hemşehrilerimize yeni bir iş kapısı açarken, yerel ekonomiye de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bornova, üreten ve geleceğe umutla bakan bireyler için bir merkez olacak" diye konuştu.