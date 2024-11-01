Bornova Belediyesi, genç nesillerde çevre bilincini artırmak ve iklim değişikliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla ilçedeki tüm okulları kapsayan eğitim ve atölye etkinlikleri düzenliyor.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, genç nesillerin atıkların yeniden kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu etkinlikler, doğaya duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkı sunuyor.

Etkinlikler kapsamında, Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde ağırlanan öğrencilere ambalaj atıklarını takas yoluyla değerlendirme imkanı sağlanarak hem çevre hem de ekonomi açısından kazanımlar elde edilmesi sağlandı. Atık Sanat Atölyesi’nde ise geri dönüştürülen malzemelerden üretilen hediyeler öğrencilere takdim edilerek atıkların yeniden kullanılabilirliğine dair örnekler sunuldu.

BİTKİSEL ATIK YAĞLAR İÇİN ÖZEL BİRİKTİRME BİDONLARI

Etkinliklerde ayrıca, bitkisel atık yağların geri kazanımının önemine dikkat çekilerek, öğrencilerden evlerinde biriktirdikleri atık yağları okullarındaki özel biriktirme bidonlarında toplamaları istendi. Bu yağlar, lisanslı firmalar tarafından toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilecek.

“ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞMALI”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürdürülebilir bir gelecek için gençlerin çevre bilincine sahip olması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmeliyiz. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çevremizi korumak için küçük yaşlardan itibaren sürdürülebilir bir yaşamın önemini anlatmak önceliğimiz. Bornova Belediyesi olarak, tüm okullara ulaşmayı hedefliyoruz ve her bir öğrencimize çevreyle dost yaklaşımlar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.