Bornova FK, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yeşilovaspor formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Erk’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi ve son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yeşilovaspor formasını giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Erk’i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren ekibimiz, Oğuz Erk ile anlaşma sağladı. Orta saha pozisyonunda görev yapan 2000 doğumlu futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı" ifadeleri kullanıldı.

"Elimden geleni yapacağım"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Oğuz Erk, Bornova Futbol Kulübü’yle anlaştığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Genç futbolcu, takıma katkı vermek istediğini belirterek, "Burada genç ve dinamik bir ekip var. Ben de elimden geldiğinin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek istiyorum" şeklinde konuştu.