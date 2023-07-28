Bornova FK, son olarak Eskişehirspor forması giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Mehmet Taşçı’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, bir takviye daha gerçekleştirdi ve son olarak Eskişehirspor forması giyen 31 yaşındaki Mehmet Taşçı’yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce MKE Ankaragücü formasıyla 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Taşçı’yı kadrosuna kattı. Sol bekte görev yapan 1992 doğumlu futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbolcumuza formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.