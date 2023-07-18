Bornova FK, son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Gebzespor forması giyen 24 yaşındaki Erol Hakan Sepil’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3.Lig’de mücadele edecek olan Bornova FK, iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi ve son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Gebzespor forması giyen Hakan Sepil’i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Kulübümüz, sol açık, sağ açık ve bek pozisyonunda görev yapan Erol Hakan Sepil ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Hoş geldin Erol Hakan Sepil’’ ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Erol Hakan Sepil, futbol hayatındaki ilk profesyonel maçına bir diğer İzmir takımı Göztepe’de çıktı.