Yeni sezonda 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Bornova Futbol Kulübü, Afyon’da kampa girdi. Kampta açıklama yapan teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, “Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova FK, yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da girdiği kampla başladı. Kampta açıklamalarda bulunan Bornova FK Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, “Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Bugün üç etaptan oluşan kamp programımızın ilk antrenmanını yaparak çalışmalara başladık. Yoğun bir çalışma programı bizi bekliyor. İlk antrenman olmasına rağmen futbolcularımız oldukça mutlu ve istekli. Kamp öncesi verdiğimiz programı uygulayıp gelmeleri, bizi istediğimiz hedefe ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Arzulu istekli bir şekilde evimizde oyuncağımız ligin ilk maçı olan Bayburt Özel idare maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.