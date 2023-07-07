TFF 3. Lig ekiplerinden Bornova FK, iç transfer çalışmalarında 12 oyuncusu ile tekrar anlaşma sağladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bornova FK, iç transfer çalışmalarını noktaladı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlı formayı giyen Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal ile nikah tazeledi.

İç transfer çalışmalarını tamamlayan Bornova FK’nın, artık dış transfere yöneleceği öğrenildi.