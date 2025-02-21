Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 15. hafta karşılaşmasında 22 Şubat Cumartesi günü Bornova Belediyespor’u ağırlayacak. Karşılaşma saat 18.00’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Basketbol 2. Ligi 15.hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Bornova Belediyespor takımını ağırlayacak.

Topladığı 20 puanla ligde beşinci sırada bulunan Büyükşehir’in dev adamları, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkacak.

22 Şubat Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak.

Basketbol severlere çağrıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.