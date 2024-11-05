Bornova Belediyesi, ilçe merkezindeki Yeni Ek Hizmet Binası’nın güçlendirmesi ve çevresindeki yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece yarısı başlayan ve sabaha kadar süren asfaltlama çalışmalarını yerinde takip etti.İZMİR(İGFA) - İnşaat sırasında bozulan ana arterdeki yol, modern bir görünüme kavuşarak trafiğe açıldı. Yeni hizmet binasına CHP’de milletvekilliği ve Bornova Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın adının verilmesi planlanıyor.

Bornova Belediyesi, Kaymakamlık binasının yanında ve Tarihi Çarşı’nın girişinde bulunan yedi katlı Yeni Ek Hizmet Binası’nın güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında inşaat sırasında zarar gören ana arterdeki yolun yenilenmesi sürecini, ilgili birim müdürleri ile günün ilk ışıklarına kadar yerinde takip etti.

BİR GECEDE BİTTİ

Yoğun bir trafiğin olduğu bölgede 2 Kasım Cumartesi gece yarısında başlayan yol çalışmaları, sabaha kadar tamamlandı. İnşaat nedeniyle bozulan yol yeniden asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yol üzerindeki tüm ezilmeler, dalgalanmalar ve çukurlar titizlikle düzeltilerek bölgenin daha modern ve güvenli bir hale gelmesi sağlandı.

SINDIR’IN ADI VERİLECEK

Başkan Ömer Eşki, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı açıklamada, çok yakında CHP Genel Sekreterliği, üç dönem İzmir Milletvekilliği ve Bornova Belediye Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’ın adının yeni hizmet binasına verilmesinin planlandığını belirtti. Başkan Eşki, “Bornova’yı her gün daha da güzel bir hale getirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.