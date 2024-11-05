İzmir'de Bornova Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk Halk Müziği konseri ile anacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına düzenlenecek "Türkülerle Ata’ya Vefa" adlı Türk Halk Müziği konseriyle 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.

8 Kasım 2024 Cuma günü saat 20.00’de Nevzat Kavalar Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nda düzenlenecek olan etkinlikte, Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen eserlerini Şef Salih Sütoğlu yönetiminde seslendirecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve saygımızı bu anlamlı konserle ifade etmek istiyoruz. Hemşehrilerimizi hep birlikte Ata’mızı anmak, ona olan bağlılığımızı türkülerle dile getirmek üzere bu özel geceye davet ediyoruz” dedi.