Bornova 1877, transfer çalışmaları kapsamında Kuşadasıspor’dan Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İzmir ekibi, Kuşadasıspor’dan iki takviye birden yaparak 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Çınar ile 33 yaşındaki forvet Abdulkadir Kuzey’i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili Bornova 1877’den yapılan açıklamada, “Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren ekibimiz, iki isime imza attırdı. Takımımız Kuşadasıspor’dan Abdulkadir Kuzey ve Abdullah Çınar’ı kadrosuna kattı. İki futbolcuya da formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde de eski oyuncusu olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı’yı tekrar kadrosuna katmıştı. Böylece Bornova 1877, lige verilen arada şu ana kadar 3 takviye gerçekleştirmiş oldu.