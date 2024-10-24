Bornova 1877, teknik direktörlük görevine 56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Ercan Kılıç’ın getirildiğini açıkladı.

Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile yollarını ayıran TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bornova 1877, Ercan Kılıç ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 56 yaşındaki teknik adam da Bornova 1877 ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ekip olarak genç ve dinamik bir kadromuz var. Futbolcularımızın hepsine sonsuz güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bornova 1877, 26 Ekim Cumartesi günü Ergene Velimeşe’yi konuk edecek. Böylece Ercan Kılıç, İzmir ekibinin başındaki ilk maçına çıkmış olacak.