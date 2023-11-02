Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu’nda Akhisarspor’u, 2. Tur’da Adıyanaman FK’yı elemeyi başaran Bornova 1877, 3. Tur mücadelesinde de Karacabey Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligde topladığı 13 puanla 4. sırada yer alırken, bu süreçte 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberliğe imza attı. İzmir temsilcisi, tarihinde ilk kez yer aldığı TFF 3. Lig’de başarılı bir konumda bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da tarih yazıyor. 1. Tur’da 3. Lig ekibi Akhisarspor’u, 2. Tur’da 2. Lig ekibi Adıyaman FK’yı eleyen Bornova 1877, son olarak da 3. Tur’da yine 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek kupa dışına itmeyi başardı. Böylece yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur’a yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi kupada 10 gol atarken, kalesinde ise henüz gol görmedi.