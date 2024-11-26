Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877’de işler istenildiği gibi gitmiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan daha sonra kötü sonuçlar alan İzmir ekibi, 7. haftada teknik direktör Sercan Yıldırım’la yollarını ayırarak takımın başına Ercan Kılıç’ı getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılsa da, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 56 yaşındaki teknik direktör Ercan Kılıç da hafta sonu oynanan ve iç sahada 1-1 berabere kalınan Silifke Belediyespor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Kazanmayı çok istedikleri Silifke Belediyespor maçını kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını belirten Kılıç, “Rüzgarın şiddeti oyunumuzu olumsuz etkilese de son dakikaya kadar puan için mücadele eden futbolcularımızı kutluyorum. Çok genç bir takımız, zaman zaman hatalar yapıyoruz yapacağız da. Çalışarak bu hataların üstesinden mutlaka geleceğiz. Sonradan oyuna girip puan almamıza yardımcı olan oyuncularıma ayrıca teşekkür ederim. Özellikle 2006 doğumlu Emirhan Ünlü, Yasin Çaplı ve 2007 doğumlu Yavuz Selim Acartürk gün geçtikçe gelişerek çok daha iyi konuma gelecekler. Yolumuz uzun ve çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.