Bornova 1877, TFF 3. Lig 1. Grup’ta oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, 7. haftada teknik direktör Sercan Yıldırım’la yollarını ayırarak takımın başına Ercan Kılıç’ı getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibiyle çıktığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılsa da, daha sonra oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 56 yaşındaki teknik direktör Ercan Kılıç da hafta sonu oynanan ve deplasmanda 1-1 berabere kalınan Kahramanmaraşspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladığını vurgulayan Kılıç, “Yaptığımız analizler sonrası planımız, rakibimizin merkez baskılarını doğru geçişlerle kırıp bloklar arası boş alanları kullanarak, savunma arkasına yapacağımız koşularla sonuca gitmekti. Bu anlamda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Üçüncü bölgede daha sakin olup doğru tercihler yapabilseydik Maraş’tan 1 puandan fazlasıyla dönebilirdik. Yine de oyundan, mücadeleden ve sonuçtan memnunum. Daha iyisini yapabilmek adına çalışmalarımız devam edecek” diyerek sözlerini noktaladı.