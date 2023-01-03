Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir börekçiden bir miktar para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir börekçiden bir miktar para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece 04.30 sıralarında istiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, cadde üzerinde bulunan Mirza Yalçın’a ait Sarıyer Börekçisi adlı işletmeyi gözüne kestirdi. İş yerinin penceresini kırarak içeriye giren hırsız, kasada bulunan bir miktar parayı çalarak iş yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Paraların çalındığını anlayan çalışanlar ve işletme sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ve iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.