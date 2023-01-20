Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, döner kavşakta bulunan bordür taşına çarpıp kanala girdi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, döner kavşakta bulunan bordür taşına çarpıp kanala girdi. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NEA GO 930 plakalı BMV marka otomobiliyle Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Abidin Ö., Aytemiz Dolum Tesisleri önündeki kavşağa geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, dönce önel kavşakta bulunan bordür taşına çarptı, ardından savrularak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Abidin Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abidin Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.