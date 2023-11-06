KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 5. hafta maçında Bordospor, Malatya ekibi N. Hotel Voleybol’u konuk etti.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda 5. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Tiffany & Tomato Bordospor, grubun 5. haftasında Malatya ekibi Nicer Hotel Voleybol’u konuk etti. Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk seti 25-22 aldı. İkinci seti 25-21 kazanan Malatya ekibi durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette de konuk takım üstündü ve 25-20’yle durum 2-1’e geldi. Mücadelenin 4. setinde hata yapmayan Bordospor seti 25-22 aldı ve skor 2-2’ye geldi. Mücadelenin tay-break setinde taraftarının da desteğini arkasına alan Tiffany & Tomato Bordospor seti 15-11 ve maçı 3-2 kazanarak bu sezonki 2. galibiyetini aldı.