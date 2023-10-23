KFC Kadınlar Voleybol 1. Liginde Bordospor, evinde konuk ettiği Peymanspor’u 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetine imza attı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B Grubu 3. hafta maçında Tiffany & Tomato Bordospor, Eskişehir ekibi Peymanspor’la karşılaştı. Ahmet Aytar Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan Eskişehir ekibi ilk seti 25-10 kazandı. İkinci sette toparlanan Bordospor seti 25-21 alarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette hata yapmayan Peymen, 25-19’la durumu 2-1 yaptı. Mücadelenin 4. setini 25-20 Bordospor aldı ve 2-2’lik eşitlikle tay-break setine geçildi. Nefesleri kesen tay-break setini 15-8 kazanan Tiffany&Tomato Bordospor sezonun ilk galibiyetini aldı ve hanesine 2 puan yazdırdı.

Bordo-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Bolu Belediyespor’la karşılaşacak.