Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 15 milyon liralık yatırım ile 2 bin 780 trafoyu besleyen ve yaklaşık 8 bin 500 abonenin faydalanacağı Derik ilçesi Dikmen-1 Trafo Merkezi çevre bağlantıları tesis yapım çalışması, borçlu tarımsal sulama abonelerinin şikayeti üzerine durduruldu. Durdurulan çalışma nedeniyle açıkta kalan iletim kabloları tehlike oluştururken bu durumun daha büyük arızalara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu.

Yaptığı teknolojik, altyapı, şebeke yenileme ve güçlendirme yatırımlarıyla abonelerine sürekli, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Mardin’in Derik ilçesinde başlattığı ve 8 bin 500 abonenin olumlu yönde etkileneceği 15 milyon liralık yatırımını durdurmak zorunda kaldı.

Bir yılda bin 771 arızanın yaşandığı trafo merkezi yenilenecekti

Dikmen-1 Trafo Merkezinden 20 fiderle enerji dağıtımı yapılan bölgede, 216 dağıtım trafo merkezi, 2 bin 342 tarımsal sulama trafo merkezi ve 222 özel trafo merkezi bulunuyor. Bölgede özellikle tarımsal sulama alanlarında kayda geçmeyen yüksek tüketim nedeniyle yeraltı iletim kablolarında aşınma ve yıpranma meydana gelirken bu durum, arıza kaynaklı elektrik kesintilerine neden oluyor. Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğünün son bir yıl içerisindeki verilerine göre, Dikmen-1 Trafo Merkezinde toplamda bin 771 arıza meydana geldi.

Yaşanan arızaların onarımı sebebiyle toplamda 3 bin 811 saatlik elektrik kesintisi yaşamak durumunda kalındığını belirten Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan, “Dicle Elektrik hızla müdahale ederek arızaların onarımını ve gerekli değişimleri gerçekleştirse de kapasite artışları ve aşırı yüklenmeler, arızaların sürekli hale gelmesine yol açıyor. Bu sebeple, kısa süre önce Dikmen-1 Trafo Merkezi için 15 milyon lira bütçe ayrılarak yenileme çalışması başlatıldı. Ancak tarımsal sulama abonelerinin elektrik kesintilerini gerekçe göstererek yaptığı şikayetler nedeniyle bu yatırım çalışması ne yazık ki durdurulmak zorunda kalındı” dedi.

Dikmen-1 Trafo Merkezindeki yatırım çalışmasının, arızaları ve arızalara bağlı olarak gerçekleşen elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi için yapıldığını belirten Homan, “Kamu yararı gözetilerek yaklaşık 8 bin 500 abonenin kaliteli ve sürekli enerji almasını sağlayacak olan çalışma, montajın 8’inci gününde borçlu tarımsal sulama abonelerinin zorunlu olarak yapılması gereken planlı kesintileri gerekçe göstererek şikayette bulunması nedeniyle durduruldu. Enerji kesintisi yapılmadan teknik olarak çalışma yapılamayacağından 11 Temmuz itibariyle çalışmalarımız durmuş ve montaj işlemi tamamlanamamıştır. An itibariyle 20 fidere bağlı yeraltı kabloları kanal dışında olup tehlike arz etmektedir. Mevcut kabloların ekonomik ömrünü doldurmak üzere olması ve kuvvetli tesis akım yönetmeliğinin yaklaşım mesafesine uymaması, daha büyük arızaların oluşma ihtimalini arttırmaktadır. Ayrıca, açık alandaki kabloların aşırı sıcaklık ve güneş ışığına maruz kalması, ciddi arızaların yaşanmasının kaçınılmaz olmasına yol açmaktadır” diye konuştu.