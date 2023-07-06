Adana’da 2 kişi borçlarını ödemek için yediemine verdikleri araçlarını bulamayınca polise şikayette bulundu.

İş adamı Ömür Öztürk (51) SGK’ya olan borcu nedeniyle aracını yediemine verdi. İş adamı Cengiz Tatar’da iflas edip icra gelince kamyonunu yediemine teslim edip satılıp icrasının kaldırılmasını istedi. Ancak satış zamanı geldiğinde araçları almak isteyen vatandaşlar yediemine gelerek iki aracı da görmek istedi. İddiaya göre alıcı şahıslar satın almak istedikleri araçları yedieminde bulamadı. Ayrıca vatandaşlar yedieminde muhatapta bulamadı. Bunun üzerine alıcılar, araç sahiplerine arayıp bilgi verdi. Ayrıca SGK ve İcra Müdürlüğü de yediemine gelip araçların olup olmadığı konusunda tespit yaptı.

İş adamı Öztürk, aracın yedieminde olmadığını öğrenince şok olduğunu belirterek, “Ben bir süre önce SGK borcumu ödemek için kendi rızamla aracımı satılması için yediemine teslim ettim. Buna dairde belge aldım. Ancak dün aracı satın almak isteyen vatandaş yediemine gelip aracı bulamayınca beni aradı. Ben de aracın olmadığını böyle öğrendim. Yediemine geldim muhatap yok burası terk edilmiş. Bu nasıl olur aklım almıyor. Burası yediemin diye aracı teslim ediyoruz araç yok. Ben haklarımı aramak için polise şikayetçi olacağım” dedi.

Bir diğer mağdur Tatar ise iflas ettiğini icralık olduğunu, icranın kalkması için kamyonunu yediemine verdiğine değinerek, “Ancak yedieminde kamyonumuz yokmuş. Bize haber geldi. Biz de Gaziantep’ten buraya geldik. Şimdi yedieminde kamyonu arıyoruz gerçekten kamyon yok. Bu nasıl olur anlamadım. Burada kimse yok. Burası terk edilmiş, Ben zaten iflas ettim bittim. Plastik kasa imalatı yapıyordum. Kamyonu satıp borçlarımı ödeyip biraz rahatlamak istiyordum. Şimdi kamyonda yok. Ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.