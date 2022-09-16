Artvin’in Borçka ilçesinde bir süre önce göreve başlayan Kaymakam vekili Hakan Contarlı, ilçeyi tek başına değil istişare ile yöneteceklerini söyledi.

Artvin’in Borçka ilçesinde bir süre önce göreve başlayan Kaymakam vekili Hakan Contarlı, ilçeyi tek başına değil istişare ile yöneteceklerini söyledi.

Borçka Barajı kenarındaki bir tesiste birim amirleri ile birlikte bir toplantı düzenleyen Kaymakam Vekili Hakan Contarlı, ilçenin gelişmesi için fikir alışverişini önemsediklerini belirterek "Şehri tek başına yönetmek değil, istişare ederek bir arada yönetmek önemli. Sizlerin görüşleri, fikirleri bizim için önemli. Onları biz teker teker değerlendiriyoruz. Her fikir de bizim için değerlidir. İş adamlarımız ve esnafımız olsun sizlerin bizlere ileteceği projeler ve görüşler doğrultusunda biz ilerleyeceğiz. Bunların yanında da farklı projelerde ve çalışmalarda da sizlerin de mutlaka görüşlerini almak istiyorum. Herkes Isveç’ten bahsediyor ama bence Borçka ilçesi İsveç’den daha güzel” dedi.

Toplantıda, Macahel ve civar köylerin dağlarında yaşayan engerek ve diğer zehirli yıkanların panzehiri ve ari panzehiri üzerinde çalışma yapılacağı da bildirilirken, toplantı sonrası baraj gölünde tekne turu yapıldı.