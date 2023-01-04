Artvin’in Borçka ilçesinde yetiştirilen ’Borçka Demir Elması’ Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Artvin’in Borçka ilçesinde yetiştirilen ’Borçka Demir Elması’ Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Artvin’in Borçka ilçesine yetişen, bir çok hastalığa iyi geldiği ifade edilen, demir elması Borçka Belediyesi girişimleri sonucunda coğrafi işaret belgesi aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesine layık görünen Borçka demir elması, bu kez belgeli bir ürün olarak raflarda yerini aldı.

Borçka Demir Elması ile ilgili açıklamalarda bulunan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, “Kentimizin en önemli değerleri arasında yer alan ve adeta simgemiz olan demir elması meyvesinin coğrafi patentini alma girişimimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. 3 aylık askı süresinin sonunda kullanıma başlayabileceğiz. Borçka’mıza hayırlı olsun. Borçka Demir Elması’nın güneş gören yerleri pembemsi-kırmızı, diğer yerleri yeşil renkte olup seyrek beneklidir. Elmanın ağırlığı 80-120 gr. arasındadır. Yüksek performans sıvı kromatografisi ile yapılan analizlere göre elmanın şeker miktarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Demir elması ilçemizde görülen yüksek yağış ve nem koşullarına uyum sağlamasından dolayı ilçemiz kapsamında dağılış göstermekle birlikte yoğun olarak Demirciler, Düzköy, Akpınar, Taraklı, Ambarlı, Zorlu, Kaynarca, Güreşen, Karşıköy, Yeşilköy, Adagül köylerinde ve ilçenin diğer köylerinde geçmişten beri var olan ve bolca da tüketilen sağlıklı bir meyvedir. Herhangi bir gübre ya da ilaç kullanılmamaktadır. Borçka demir elması ağaçları bir yıl meyve verip bir yıl meyve vermemektedir. Bunun sebebi bir yıl nadasa bırakmasıdır. Meyvenin,diğer elma tiplerine göre bozulmaya, soğuğa karşı çok daha dayanıklı olup yaklaşık 9 ay boyunca muhafaza edilebilmektedir. Borçka demir elması yöresel kuzine sobalarda tepsilerde bütün halde pişirilir ve kış aylarında vazgeçilmez sıcak bir tatlı çeşidi olarak çokça tüketilmektedir" dedi.