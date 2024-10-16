Artvin’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor. Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla büyüleyen Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünen ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi haline geliyor.

Karagöl’ü çevreleyen ağaçların sonbaharda aldığı renkler, göl yüzeyine yansıyınca ziyaretçilere tablo gibi manzaralar oluşturuyor. Türkiye’nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili yolunda yer alan ve 368 hektarlık bir alanı kaplayan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, zengin bitki örtüsü, doğal vadileri ve ormanlarıyla bölgenin en özel doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl, her mevsim farklı güzellikler sunsa da, sonbaharda çam, köknar ve ladin ağaçlarının sarı, turuncu ve kırmızının çeşitli tonlarına bürünmesiyle adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor.

Her yıl sonbaharda Karagöl’ü ziyaret eden öğretmen Leyla Düzcan, bölgenin güzelliğini anlatarak “Hopa’da yaşıyorum ve burada öğretmenlik yapıyorum, aynı zamanda Borçka’da da görev yaptım. Bu bölgeden kopmak mümkün değil. Karagöl her sonbaharda bizi renk cümbüşüyle karşılıyor. Doğayla iç içe huzurlu bir kaçış arayanlar için Karagöl, sonbahar aylarında mükemmel bir destinasyon. Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, hafta sonları burada kamp yapıyor, yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarıyor. Göl üzerinde yapılan tekne turları ise Karagöl’ün güzelliklerini farklı açılardan keşfetme imkânı sunuyor" dedi.

Karagöl’ü ilk kez ziyaret eden Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Meryem Alık ise “Mardin’de tarihi yerleri gezerken zamanda yolculuk yaptığımı hissederdim. Bugün Karagöl’e geldiğimde ise bir resim tablosu içinde yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim. Özellikle sonbaharda renklerin geçişi şairlere ilham verecek kadar etkileyici” derken, Artvin’de üçüncü yılını geçiren bir başka öğrenci İlayda Tuğba ise “Karagöl, adeta bir ressamın elinden çıkmış gibi. Sonbaharın renkleriyle doğanın uyumu gerçekten muhteşem. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.