Bayburtlu oyuncu Serdar Orçin’in rol aldığı ‘Borç’ adlı filmin ekibi, Başkan Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundu.

Oyuncu Serdar Orçin, yönetmen- senarist Vuslat Saraçoğlu, oyuncu Ece Dizdar ve yapımcı Mehmet Can Ünlü, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Orçin’e ziyaret anısına plaket takdim etti.

Öte yandan Bayburt Belediyesinin ev sahipliğinde bu akşam saat 20.00’de ‘Borç’ isimli filmin Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde bulunan Ata Sinema Salonu’nda ücretsiz gösterimi ve akabinde söyleşi yapılacak.

Başkan Pekmezci, tüm Bayburtluları programa davet ederek film gösterimine katılmak isteyen vatandaşlar için saat 19.30’da belediye önünden araç kaldırılacağını belirtti.