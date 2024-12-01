Amasya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Boraboy Gölü’nde yağan karla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Amasya Valisi Önder Bakan, etrafı karla kaplanan gölün fotoğraflarını sosyal medya hesabından ‘doğa harikası’ notuyla paylaştı.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyündeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nı çevreleyen ağaçlar, göl etrafındaki yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı.

Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yapıp manzarayı fotoğrafladı.