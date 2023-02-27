TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK’nin 21 yaşındaki kalecisi Bora Göymen, ligin son 3 haftasında kalesini gole kapatarak adeta devleşti. Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi, “Kalemizi gole kapatmamız kesinlikle özgüven sağlıyor ama defansımızın payı da çok çok büyük” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK’nin 21 yaşındaki kalecisi Bora Göymen, ligin son 3 haftasında kalesini gole kapatarak adeta devleşti. Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi, “Kalemizi gole kapatmamız kesinlikle özgüven sağlıyor ama defansımızın payı da çok çok büyük” dedi.

Menemen FK’nin başarılı kalecisi Bora Göymen, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Menemen FK’deki performansını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Kendini geliştirmek istediğini söyleyen Göymen, oynamadığı süreçte çok çalıştığını dile getirdi. Menemen FK’nin genç file bekçisi, "Kendimi sürekli geliştirmeye ve eksiklerimi gidermeye çalıştım. Ama hala eksiklerim var" şeklinde konuştu.

“Tüm özelliklerimi birlikte geliştirmeye çalışıyorum”

Tüm yönlerini geliştirmeye çalıştığını vurgulayan Menemen FK’nin genç file bekçisi Bora Göymen, "Önümde Ceyhun abi ve Zülküf abi gibi tecrübeli kaleciler vardı. Onlardan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kaleci antrenörümüz Kıvanç hoca da benimle çok ilgilendi. Maçlara çıkmadığım için ekstra çok çalıştım. Kendimi sürekli geliştirmek için idman yaptım ve eksiklerimi kapatmaya uğraştım. Tabii ki hala eksiklerim var” ifadelerini kullandı.

“Gol yememek özgüven veriyor”

Gol yememenin özgüven sağladığını dile getiren Göymen, “Kalemizi gole kapatmak kesinlikle özgüven sağlıyor ama defansımızın payı da çok büyük. Ben de onları rahatlatmaya çalışıyorum. Yan toplar olsun, cepheden şutlar olsun İyi gidiyoruz takım olarak. Artık tek özellikle öne çıkan kaleciler üst seviyelere çıkamıyor. Tüm özelliklerimi birlikte geliştirmeye çalışıyorum. Benim de en fazla öne çıkan özelliğim yan toplarım. Örnek aldığım kişi babam. Kendisi eski bir kaleci. Onun dışında da Volkan Demirel diyebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Gençer Cansev’de takımın hedefleri durumuyla alakalı açıklamalarda bulunarak, “Sezona çok iyi başladık. Daha sonra sıkıntılı bir sürece girdik ve bunu atlatamadık. Kötü sonuçlar neticesinde aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Şimdi toparlandık ve ikinci yarıya çok iyi başladık. Sezona başlarken hedefimiz üst sıralardı ama aldığımız kötü sonuçlardan sonra takımın dinamizmi bozuldu. Bu da bizi strese soktu ve alt sıralara inmemizi sağladı. Buradan kurtulmak zordu ama tecrübeli arkadaşlarla takımı toparladık ve ikinci yarıya iyi hazırlanıp güzel bir başlangıç yaptık. Deprem felaketiyle verilen aradan sonra tekrar galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Şu andaki bizim hedefimiz play-off hattına girmek. Ligin alt sırası ile bağı kopardık ama bunu sahada aldığımız galibiyetlerle göstermemiz gerekiyor” dedi.