Menemen FK forması giyen Bora Göymen, ligde arka arkaya 3 maçta da kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Menemen FK forması giyen Bora Göymen, ligde arka arkaya 3 maçta da kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, ligde oynadığı son 3 maçı da kazanarak çıkışa geçti. Bu süreçte sarı-lacivertli ekibin kalecisi Bora Göymen’in performansı da göz doldurdu. Genç file bekçisi, ligde oynanan son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, bir zamanlar A Milli Takımı’nın formasını giyen babası Şanver Göymen gibi dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Altay ile özdeşleşen Şanver Göymen’in oğlu olan 21 yaşındaki Bora, Zülküf Özer’in takımdan ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibin as kalecisi oldu. 3-0’lık Ankaraspor ve Bayburt Öİ maçları ile 2-0’lık Tarsus İY karşılaşmasında görev alan genç file bekçisi, sergilediği performansla babasının izinde olduğunu gösterdi. Bora Göymen, "Babam, yıllarca başta Altay olmak üzere çok önemli kulüplerde forma giydi. Şampiyonluklar yaşadı. Ben de onun yolundan yürüyorum. Menemen FK’da iyi bir sezon geçiriyorum. Teknik Direktörümüz Özden Töraydın başta olmak üzere, bana destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.