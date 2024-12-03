Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne hızlı şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle “Bor OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu” hizmete girdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Niğde Valisi Cahit Çelik, yönetim olarak bölgede faaliyet gösteren sanayiciler ve çalışanlara en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Daha önce açılan itfaiye merkezi ile birlikte 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri İstasyonu ile önemli bir ihtiyacın giderildiğini aktaran Vali Çelik, "Bölgemizdeki firma ve çalışan sayısı her geçen gün hızla artıyor ve yeni yatırımlar geliyor. Dolayısıyla acil sağlık ihtiyaçları da buna paralel olarak artmakta. Bu konuda İl Sağlık Müdürümü ile bir görüşme gerçekleştirerek, talebimizi ilettik onlarda bu talebimize olumlu yanıt verdiler. Hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu OSB’deki firmaların yanı sıra çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap edecek. Bu bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarımız adına İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan’a ve değerli ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.