Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu’nda hayata geçirilen proje kapsamında atık midye kabukları, gri suların arıtılmasında ve yağmur sularının hasat edilmesinde kullanılıyor.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer’in koordinasyonunda başlatılan proje kapsamında atık midye kabukları, gri suların ve yağmur suyunun temizlenmesinde değerlendirilecek ve böylece su tasarrufuna önemli düzeyde katkı sunulacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Emre Yavuzer, bu projeyle geliştirilen sürdürülebilir sistemin atıkların geri dönüştürülerek ekolojik bir döngü oluşturduğunu ve aynı zamanda yerleşkenin estetik görünümünü de zenginleştirdiğini belirtti. Yavuzer ayrıca proje kapsamında elde edilen verilerin su yönetimi ve çevre bilinci konularında daha geniş çapta uygulanabilecek modeller geliştirilmesine de kapı araladığını ifade etti.

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu’nda hayata geçirilen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, özellikle küresel iklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklık ve su kaynaklarının azalması bakımından bu projenin hem akademik hem de sürdürülebilir çevre çalışmaları açısından öncü ve örnek bir uygulama olduğunu belirtti. Üniversitenin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs çalışmaları bakımından böylesine önemli bir projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen meslek yüksekokulu yönetimi ile personeline teşekkür eden Rektör Uslu; "Meslek yüksekokulumuzun çevreye duyarlı bu girişimi, hem bilimsel bir çalışma olması hem de sürdürülebilir çevre farkındalığına katkı sunması bakımından takdiri hak eden bir uygulama. Uygulamamızın tüm gelecekte daha geniş kapsamlı projelere ilham vermesini temenni ediyoruz" diye konuştu.